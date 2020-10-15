إيبارشية القاهرة للكلدان تحتفل بعيد ختام ظهورات العذراء في بلدة فاتيما بالبرتغال

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شارك من الآباء الأساقفة في القداس مار جورج شيحان مطران القاهرة وعموم مصر للموارنة والأنبا باخوم المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي قام بإلقاء عظة غاية في الروحانية.
كما حضر الاحتفالية فرنسوا كورنيت ديلزيوس، سفير مملكة بلجيكا في مصر وزوجته، والنائبة سوزي رفلة والنائب مدحت الشريف والوفود المرافقة لهما، كما شارك أيضا اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، ومجموعة من من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات ورؤساء الأديرة.
وعقب القداس الاحتفالي وتم التطواف بتمثال العذراء سيدة فاتيما وأخذ البركة بصورة قلب مريم الطاهر لعذراء سيدة فاتيما والتي أهديت من الراهبة لوسيا دوس سانتوس، إحدى الرعاة الثلاثة الذين شهدوا ظهورات العذراء في بلدة فاتيما بالبرتغال.
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