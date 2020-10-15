الوزراء: مصر ضمن أكثر الدول مساندة للمرأة خلال أزمة كورونا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول اليوم العالمي للمرأة الريفية .
وقال المركز ان العالم يحتفل يوم 15 أكتوبر من كل عام بالمرأة الريفية، وقد سلطت الأمم المتحدة الضوء خلاله على المشكلات الرئيسية التي تعاني منها المرأة الريفية متمثلة في: الاحتياجات الصحية والاستقرار الاقتصادي والعنف ضد المرأة.
واشار الى ان مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات لدعم المرأة بشكل عام خلال جائحة كورونا وفقًا لتقرير "متتبع الاستجابة العالمية للنوع الاجتماعي ضد كورونا" الصادر في سبتمبر 2020.
واعتمدت منهجية التقرير المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تتبع البيانات والمعلومات المتاحة للجميع من وثائق رسمية وتغطية إعلامية، وتقسيمها إلى 3 أبعاد رئيسية: "الأمن الاقتصادي للمرأة، الرعاية الصحية دون مقابل، والحد من العنف ضد المرأة".
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