صور.. قبائل مطروح وأهالى كوم حمادة يدعمان مرشحى المصريين الأحرار

زار وفد قبيلة القطعان، اليوم الخميس، بقيادة العمدة سعيد طربان، ومهدى العمدة النائب الحالى بمجلس النواب وعدد من عمد ومشايخ وعواقل القبيلة مقر المرشح عبدالعاطى أبو بكر منشاوى وشهرته سلطان أبو الشيخ الزعيرى، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح رمز العين، للتعرف على برنامجه الانتخابى وعرض المطالب الملحة لأبناء القبائل.





ولقى برنامج الزعيرى استحسان كبير لدى أفراد الوفد الزائر، متمنين لمرشح الحزب التوفيق فى المعترك الانتخابى. فيما، نظم ياسر خاطر، مرشح الحزب بمركز بدر، ومرشح الحزب بكوم حمادة وبدر التابع لمحافظة البحيرة، مسيرات وسط الأهالى بقرى الدائرة ومنها النجيلة، وقرية صلاح الدين، وعبدالمجيد المرسى.

وناقش مرشح الحزب "رقم 10" الذى يحمل رمز الطائرة، برنامجه الانتخابى ورؤيته لخدمة الدائرة وأبنائها فى حالة توليه مسؤولية التشريع والرقابة، فضلا عن تحركاته الخدمية على الصعيد المجتمعى والخدمى للأهالى. واستعرض جهود الحزب لخدمة عموم المواطنين على مستوى المحافظة ومركز بدر، مشددا على ضرورة المشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية ونزول المواطنين لاختيار ممثليهم فى البرلمان مع حسن الاختيار.

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