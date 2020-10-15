شكرى يبحث هاتفيا مع نظيره الهولندى سبل تطوير العلاقات الثنائية 

‎وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين "شكرى" و"بلوك" أعربا عن ارتياحهما للتطور المتنامى فى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأكدا على رغبتهما فى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لآفاق أرحب، بما فى ذلك سرعة إتمام زيارة وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية على رأس وفد من الشركات الهولندية وذلك للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر.

واتصالاً بمجال السياحة، أعرب الوزير "شكرى" عن تطلع مصر لأن تكون ضمن أولى الدول خارج الاتحاد الأوروبى التى تستقبل السياحة الهولندية خلال الفترة القادمة، على ضوء التدابير الاحترازية الصارمة التى تطبقها الدولة فى المقاصد السياحية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجانبين تناقشا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها موضوعات الهجرة واللاجئين.

كما استعرض الوزير "شكرى" رؤية مصر حيال الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد موقف مصر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بمُستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الليبية، أشار الوزير شكرى إلى أن مصر تؤكد منذ بداية الأزمة على ضرورة التوصل لتسوية سياسية ووضع خريطة طريق للمستقبل بغية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى ليبيا، مع العمل على التصدى لأى تدخلات خارجية والقضاء التام على الإرهاب.