تعد مواجهة السبت، أول صدام بين النادي الأهلي، وبين الوداد المغربي، منذ تتويج الوداد باللقب القاري على حساب الأهلي عام 2017، لكن العملاق القاهري يدخل اللقاء وهو متسلح بـ 8 ألقاب منحته زعامة القارة الإفريقية.. جاءت كالتالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي في مواجهة الوداد.. العملاق القاهري يتسلح بـ 8 ألقاب منحته زعامة إفريقيا (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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