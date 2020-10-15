في إطار دعمهما للأجيال الصغيرة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي CIB ومستشفى الناس للأطفال التابعة لمؤسسة الجود الخيرية، حيث ستتكفل مؤسسة البنك التجاري الدولي CIB بعمل 100 عملية قلب مفتوح للأطفال بتكلفة 10 مليون جنيه.

وحضر التوقيع كل من نادية حسني – أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي والمهندس شريف السعيد – مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي ودينا أحمد سليمان – مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، وحضر من جانب المستشفى النائبة وأنيسة حسونة - الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال والدكتور أحمد حنفي- مدير المستشفى.

أشادت النائبة أنيسة حسونة، أثناء تلك الزيارة، بالجهود التي يقوم بها البنك ومؤسسته في مجال المسئولية المجتمعية ودعم الحياة الكريمة للمواطن المصري في مختلف المجالات وأكدت أن هدف مؤسسة الجود الخيرية التابع لها مستشفى الناس للأطفال هو توفير الرعاية الطبية المجانية للمرضى وفقا لأفضل المستويات العالمية من خلال مركز متميز لعلاج أمراض وعيوب القلب الخلقية للأطفال وتقع مستشفى الناس للأطفال في قلب العاصمة النابض في منطقة شبرا الخيمة.

أفادت بنادية حسني، خلال اللقاء، بأن استراتيجية مؤسسة البنك التجاري الدولي في مجال المسئولية المجتمعية تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الحياة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تعتبر من أكثر القطاعات احتياجا، كما تهتم مؤسسة البنك التجاري الدولي بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال.

وتعتبر مُؤسسة الجود الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية التي لا تهدف للربح والرائدة في مجالات الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتنمية المجتمع والمُشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 715 لسنة 2015 وهي القائمة علىإدارة مستشفى متخصص في علاج الأطفال بالمجان وهي مستشفى الناس.

​​​تأسست مؤسسة البنك التجاري الدولي عام 2010 كمنظمة غير هادفة للربح مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 588 لعام 2010 ووضعت على عاتقها المساهمة في تدعيم الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للأطفال الأكثر احتياجا في مصر، وذلك من خلال تمويل برامج التنمية الشاملة والمؤثرة بشكل فعال في تحسين صحة الأطفال وتوفير حياة اجتماعية كريمة لهم.

تعتمد المؤسسة في مصادرها التمويلية على النسبة المخصصة لها سنويًا من أرباح البنك التجاري الدولي وهي 1.5% وبذلك يشارك فيها المساهمين والعملاء والعاملين بالبنك.

وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على اعتزازهما بالتعاون المستمر والمثمر بينهما لصالح المواطن المصري.