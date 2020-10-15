بعد تقديم احتفالية أولمبياد الطفل.. أميرة العقدة: مصر تبني جيلا قادرا على الانطلاق بأفكاره ومهاراته نحو الإبداع والتميز

قدمت الإعلامية أميرة العقدة، المذيعة بالتلفزيون المصري، حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الشباب والرياضة وممثلين عن 27 محافظة مشاركة في الأولمبياد.

وشارك أكثر من 500 طفل في تقديم عروض فنية ورياضية في افتتاح الأولمبياد، بينما أحيا الاحتفالية الفنان هشام عباس الذي قدم أغنية «فرحة» إهداءً للأولمبياد بينما شدا بأغنيات أخرى لمصر.

وقالت الإعلامية أميرة العقدة، إنها اعتادت أن تشارك في مهرجانات الشباب والرياضة الخاصة بالنشء، ايمانا بتوجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان من خلال خلق جيل جديد قادر على الانطلاق بأفكاره ومهاراته وقدراته نحو الإبداع والتميز.

وأشادت أميرة العقدة باستحداث فكرة أولمبياد الطفل، الذي يرعاه الرئيس السيسي، ويجمع كل الأطفال الموهوبين رياضيا على مستوى الجمهورية في منافسة جادة لتحفيز الإبداع وتنمية مهارات الأطفال، وزرع قيم الانتماء والوطنية لديهم.