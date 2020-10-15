أيمن أبو العلا: زيارة القائمة الوطنية للواحات البحرية كانت مثمرة

وقال النائب أيمن أبوالعلا، إن اللقاء كان مهما ومثمرا مع أعضاء المجلس العرفى الممثل الرسمى لكل الأهالى.
وأوضح أبو العلا فى بيان له، أن النقاش شهد حديثا بشأن كل مشاكل الواحات والحلول المقترحة، مشيرا إلى أنه وعدد من نواب القائمة قاموا بزيارة مستشفى الواحات المركزى ومدرسة التمريض الجديدة ومناجم الحديد.
وأكد أن أهالى الواحات يعتزمون المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، وهو ما تبين فى أحاديثهم.
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