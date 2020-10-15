صور .. وزير التعليم العالى يتفقد مبنى الوزارة بمدينة نصر

وخلال جولته تابع الوزير سير العمل بكافة الإدارات التابعة لقطاعات الوزارة، ووجه بتوفير الخدمات التعليمية بأعلى مستوى للمواطنين المترددين على الوزارة من الطلاب وأولياء الأمور فى مجال شؤون التعليم والمعاهد التابعة للوزارة، وكذلك خدمة قطاع البعثات للباحثين والدارسين الراغبين فى الاستفادة من المنح التى تعلنها الوزارة. وتبادل الوزير الحوار مع بعض الموظفين العاملين بالإدارات المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل والاستماع لمقترحاتهم لتطوير الأداء. كما التقى عبد الغفار بعدد من المواطنين المترددين على المبنى، وتبادل معهم الحوار مستمعا لشكواهم وطلباتهم.

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