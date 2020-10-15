صور.. حسام المندوه يعلن عن حملة لربط خريجى الجامعات بسوق العمل

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وأضاف خلال لقائه بعدد من أهالى بولاق الدكرور: "أنا منكم ومعكم، ووجودى وسط أهلى فى بولاق الدكرور شرف لى، والفخر كل الفخر أن أخدمكم فى أى موقع ومكان".
وأعلن عن حملة لتدريب وتأهيل لأبناء بولاق الدكرور، من خريجى الجامعات والدبلومات الفنية، لسوق العمل لتوفير وظائف لهم داخل وخارج مصر.
وقال المندوه، إنه يضع كل إمكانياته فى خدمة أهالى بولاق الدكرور، لتحسين الأحوال الخاصة بهم، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لزيادة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
كما وعده المندوه الحسينى، أهالى بولاق الدكرور، بأن يكون على قدر ثقتهم، بعد أن منحوه ثقتهم وأطلقوا عليه مرشح الشباب، مما يجعله فى موقع مسئولية كبيرة، ليلبى طموحاتهم ويعمل من داخل مجلس النواب على تخصيص ميزانية مناسبة لتطوير الخدمات المقدمة لهم، مضيفا: "لأن خدمة الناس شرف لأى أحد".
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