نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي | رابط الاستعلام عن وطريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد جعلت التكنولوجيا الحديثة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وسدادها عبر طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي المتنوعة المتاحة على شبكة الإنترنت الأمر في غاية السهولة واليسر، بعد أن كان الأمر فيما سبق يحتاج إلى الانتقال من مكانك إلى مقر شركة الاتصالات، بما يتضمنه ذلك من إنفاق الوقت والجهد والمال.. الآن تستطيع أن تفعل ذلك كله من خلال هاتفك الجوال عن طريق الرابط التالي:

الاستعلام والسداد الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي | الكيفية

عندما تقوم بالدخول إلى صفحة السداد الإلكتروني في موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط السالف ذكره، ستجد أمامك تحت كلمة (السداد الإلكتروني) نموذج للاستعلام به ثلاث خيارات.. يمكن الاستعلام عبر أول خيارين عن الفاتورة

الاستعلام عن طريق رقم الهاتف: بحيث تقوم بإدخال كود المحافظة في الخانة الأولى، ورقم التليفون المنزلي في الخانة الثانية، والذي لابد أن يكون مكونا من سبعة أو ثمانية أرقام، ثم تقوم بالضغط على زر أظهر الفواتير.

الاستعلام عن طريق رقم الحساب: لكل تليفون أرضي رقم حساب، تستطيع أن تقوم بإدخاله لتستعلم عن فواتيرك، وإذا كنت لا تعرف رقم حسابك في الشركة المصرية للاتصالات فكل ما عليك هو أن تستعلم مرة واحدة عن طريق رقم التليفون، وسيظهر لك رقم الحساب ضمن المعلومات فوق فواتيرك، والآن يمكنك الاحتفاظ به للاستعلام عن طريقه لاحقا.

سداد الفاتورة عن طريق الموقع الإلكتروني

بجانب طرق السداد التقليدية، كالسداد من خلال خدمة فوري المتوفرة في كل مكان، أو من خلال أحد أفرع الشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال ماكينات الـ ATM المنتشرة في كافة أنحاء مصر، يمكنك أيضا أن تقوم بالسداد الآمن من خلال الموقع الإلكتروني المذكور بكل بساطة باتباع الخطوات التالية :

الاستعلام عن الفاتورة عن طريق الهاتف أو رقم الحساب اختيار خيار ( اختر السداد ) عن طريق الضغط على المربع تحته الضغط على زر ( ادفع ) في أعلى يسار الشاشة ستحيلك الخطوة السابقة إلى صفحة بها شعار بنك مصر اختيار طريقة الدفع المناسبة لك إما باستخدام بطاقة فيزا أو باستخدام بطاقة ماستر كارد الدفع

هذا وبالإضافة إلى ما سبق يمكنك استخدام حسابك الشخصي على موقع الشركة المصرية للاتصالات ليس فقط لسداد فاتورة التليفون الأرضي، ولكن أيضا لإدارة جميع الخدمات التي تستخدمها سواء كانت خدمات أرضية أو محمول أو إنترنت.