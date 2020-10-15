نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي للشهر الحالي وطريقة الاستعلام عنها وكيفية دفعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر الحالي سوف يتم إصدارها خلال أيام، مما يجعل الكثير يعمل على البحث عن طريقة تسديد الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي من خلال المواقع الالكترونية والاستعلام أيضًا عن ثمن الفاتورة للتليفون الأرضي، مما جعل شركة المصرية للاتصلات بالقيام بالعمل على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية التي تتيح الاستعلام عن الفاتورة وتسديدها والشخص في منزله دون الحاجة إلى الذهاب للشركة أو فروع الشركة لتسديد ثمن الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، حيث يريد الكثير دفع الفواتير في موعدها لتجنب الغرامات التي تفرضها الشركة على العميل بسبب التأخير في موعد سداد الفاتورة، وتقوم شركة المصرية للاتصالات بمنح العميل مهلة زمنية في غضون شهر واحد وإذا لم يتم دفع الفاتورة يكون هناك غرامة مالية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي أربع مرات فقط في السنة الواحدة خلال إصدارها في أربع شهور من إجمالي 12 شهر، والشهور التي يتم فيها إصدار الفاتورة الخاصة بالرقم الأرضي هي (شهريناير، شهر غبريل، شهر يوليو، شهر أكتوبر) وتقوم الشركة بفرض غرامة مالية على الفاتورة إذا تم تأخيرها عن الموعد المحدد كما توفر أيضًا إمكانية دفع ثمن فاتورتين معًا بالإضافة إلى الغرامة المالية وإذا تأخر العميل عن دفع فاتورتين وتراكم عليه ثمن أكثر من فاتورتين تقوم الشرطة مباشرةً بقطع الخدمة عن التليفون الأرضي.

موعد الفاتورة للشهر الحالي

إن الشركة المصرية للاتصالات تقرر أن اليوم الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 2020 هو بدأ دفع الفاتورة، وتمنح الشركة العملاء شهر كامل من أجل تسديد ثمن الفاتورة الخاصة برقم الأرضي دون أن تقوم بتطبيق أي نوع من الغرامات المالية ثم تقوم بمنح العميل أسبوعين آخرين وتحويل الخط الأرضي إلى خدمة الاستقبال فقط، وبعد ذلك تقوم الشركة بقطع الخدمة بشكل نهائي ودفع غرامية مالية شديدة على العميل إذا أراد استرجاع الخط الأرضي مرة أخرى.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون

الشركة المصرية للاتصالات تقدم لعملائها طريقة الاستعلام عن فاتورة الرقم المنزلي من البيت دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة، كما أن الشركة قد أتيحت الكثير من الوسائل الحديثة والخدمات المميزة من أجل تسديد ثمن الفاتورة مثل خدمة أمان وخدمة فوري والكثير من الخدمات التي تسهل على العملاء دفع الفاتورة في الموعدها ومن أجل الاستعلام عن فاتورة الرقم الأرضي يجب اتباع الآتي: