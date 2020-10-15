نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن منحة 500 جنية للعمالة الغير المنتظمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الإستعلام عن منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة: يتساءل جميع المواطنين الآن عن كيفية الإستعلام عن منحة 500 جنية، ويبحث الكثير من الإشخاص عن رابط للإستعلام عن منحة 500 جنية، فأنة بعد إنتهاء فترة التسجيل وتحديث البيانات التي بدأت من يوم الثامن من شهر اكتوبر الجاري وظلت لفترة أسبوع وأنتهت فترة التسجيل يوم الخامس عشر من شهر اكتوبر الجاري، وتم إغلاق روابط التسجيل وتحديث البيانات التي أطلقتها وزارة القوة العاملة على موقعها الرسمي، ونشرت صفحة وزارة القوي العاملة عبر حسابها الرسمي علي فيسبوك أن عدد العمالة الغير المنتظمة الذين قاموا بتحديث بياناتهم 6 ملايين و 22 الفا عامل غير منتظم قاموا بتحديث بياناتهم فى خلال 6 ايام، وجاري تدقيق بياناتهم.

كيفية الإستعلام عن صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة (مستحق او غير مستحق)

بعد الإنتهاء من فترة التحديث وغلق الروابط التي أطلقتها وزارة القوي العاملة للمواطنين لتحديث البيانات لصرف 500 جنية للعمالة الغير منتظمة، يبحث الناس الآن عن رابط الإستعلام برقم الطلب او بالرقم القومي، لمعرفة أنة مستحق لصرف منحة 500 جنية او غير مستحق، فأنة يكون الإستعلام عن منحة 500 جنية عبر الموقع الرسمي للقوي العاملة فأنها ستضيف رابط للإستعلام عن منحة ال 500 جنية، بعد الإنتهاء من مراجعة وتدقيق بيانات العمالة الغير منتظمة الذين قاموا بالتسجيل وتحديث البيانات، أو أنة يكون عبر الرابط الإستعلام برقم الطلب عن منحة 500 جنية، وهذا الرابط أطلقتة وزارة القوي العاملة وقت إطلاق روابط تحديث البيانات، وأكدت وزارة القوي العاملة أن الموقع سوف يتُاح من خلالة الإستعلام عن طلب صرف منحة 500 جنية بعد إنتهاء فترة التسجيل، والإنتهاء من مراجعة وتدقيق البيانات، ويكون الإستعلام عبر الموقع برقم الطلب الذي ظهر لك بعد تحديث بياناتك او بالرقم القومي الذي قمت بالتسجيل بة.

موعد صرف منحة 500 جنية الدفعة الرابعة

أكدت وزارة القوي العاملة أنة بعد الإنتهاء من مراجعة وتدقيق بيانات العمالة الغير منتظمة الذي قاموا بتحديث بياناتهم عبر الموقع والبالغ عددهم 6 ملايين و 22 الفاً عامل غير منتظم، وبعد معرفة المستحق للمنحة 500 جنية، سوف يتم إرسالة رسالة SMS قبل موعد صرف المنحة ب 24 ساعة علي رقم الهاتف المسجل لديهم لكل شخص مستحق للمنحة توافيه بموعد صرف المنحة ومكان صرف المنحة.