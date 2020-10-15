شوقى: أرجو تحليل المناهج الجديدة لتتعرفوا على مقدار اهتمامنا باللغة العربية

دعا الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، المعترضين على المناهج التعليمية، إلى تحليل ودراسة سلسلة كتب اللغة العربية والإنجليزية فى المناهج الجديدة من KG1 حتى الثالث الابتدائى، حتى يتم التعرف على مقدار اهتمام الوزارة باللغة العربية واللغات الأخرى.





وفى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أوضح شوقى: "المفروض القصص جزء من المناهج الهامة، وقد أعلنا سابقا أن الامتحانات الإلكترونية لن تستخدم أسئلة مقالية تستوجب استخدام القلم، ولكن ممكن أن نسأل عن محتوى القصة بإجابات من متعدد على سبيل المثال وجائز أن يطلب التعليم العالى امتحان قبول فى بعض الكليات معتمدا على القصة".

وتابع الوزير: "أرجو الاكتفاء بما ذكرناه والأصل فى الأمور أن ندرس القصة، ونستهدف المزيد من التعلم ولا نسأل عن الامتحان، خصوصا وإننا لم نبدأ العام الدراسى من الأساس".

واختتم وزير التربية والتعليم تدوينته بتوجيه ملاحظة للمعترضين دائما، قال فيها: "أرجو تحليل ودراسة سلسلة كتب اللغة العربية والإنجليزية فى المناهج الجديدة من KG1 حتى الثالث الابتدائى، كى تتعرفوا على مقدار اهتمامنا باللغة العربية واللغات الأخرى".

وأضاف: "لقد ذكرنا كل هذا حتى ينتهى الجدل غير المفهوم قبل بدء العام الدراسى وليس لتلقى المزيد من الأسئلة".

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفى فى وقت سابق إلغاء سؤال قصة اللغة العربية من المناهج الدراسية.

كما كتب فى تدوينة سابقة عبر "فيسبوك": "القصة المقررة على المرحلة الثانوية للقراءة والاطلاع، مثلما كان الحال فى الصف الأول والثانى الثانوى من العام الماضى".