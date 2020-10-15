وليما هى عاصمة جمهورية بيرو وأكبر مدنها، وهى المركز الثقافى والاقتصادى والصناعى للبلاد ومحور المواصلات فيها، وتقع المدينة بين أنهار تشيلون وريماك ولورين. وقبل 6 أيام، قدم السفير هانى معوض سليم لبيب، سفير مصر الحالى ببيرو، نسخة من أوراق الاعتماد إلى السفير ماريو لوبيز وزير خارجية بيرو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى ليما يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بيرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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