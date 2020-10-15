صور .. تسوية 5.3 مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمين الاجتماعى لـ 3شركات

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و3شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على هذه الشركات، حيث بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.





ووقع البروتوكولات من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، مع كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمى عبدالقادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد قامت بسداد المديونية المستحقة عليها نقدًا، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90 %، وفقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وذلك عدا شركة الحديد والصلب والتى لم تسوى مديونياتها حتى تاريخه.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتى قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعى، حيث تم الاتفاق على توقيع البروتوكلات فى أسابيع قليلة، وتم إزالة العقبات كافة، وأضاف أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشددا على أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلى الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.

ومن جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتى تصل إلى نسبة 90 % من المبالغ الإضافية والتى تنتهى اليوم، مشددة على أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة 70% من المبالغ الإضافية المستحقة، إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم تقديم كل التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه على النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التى ترجمت فى بروتوكولات التعاون التى وقعت اليوم.

وفى السياق ذاته، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن هناك دعما كبيرا من وزيرة التضامن ووزير قطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون والتوقيع على بروتوكولات لبدء مرحلة جديدة، مشددا على أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون 173 لسنة 2020، وذلك بحضور جميع الشركات.