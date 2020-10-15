وقد تناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه فى إطار استراتيجية تطوير العلاقات المصرية اللاتينية، والتى تكللت بعقد عدة مشاورات سياسية ناجحة ومثمرة مع العديد من دول القارة اللاتينية، وهى كولومبيا والبرازيل والمكسيك، فضلاً عن فتح الأسواق اللاتينية أمام المزيد من الصادرات المصرية التى أثبتت نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، خاصةً فى المجال الزراعى.
وأشارت مساعد الوزير للشئون الأمريكية إلى وجود تقدم ملموس فى المفاوضات الخاصة بتدّشين خط طيران مباشر بين مصر والبرازيل، مُعربة عن أملها فى حلّ جميع العوائق فى هذا الصدد، لما سيكون له من مردودٍ إيجابى ملموس على دفع العلاقات المصرية - اللاتينية إلى آفاقٍ أرحب.
من جانبهم، أكد سفراء أمريكا اللاتينية على المكانة المتميزة التى تحظى بها مصر لدى الدول اللاتينية كونها الدولة المحورية فى محيطها الأفريقى والعربى وعن تطلعهم لتعزيز العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.
كما أشادوا بالجهود التى قامت بها وزارة الخارجية على مدار العام الماضى فى إطار تطوير العلاقات المصرية اللاتينية، والتى شهدت إنجازات عديدة، كان من أهمها تنشيط آلية المشاورات السياسية، وما ترتب عليها من وجود قناة دائمة للتشاور والتنسيق فى شأن الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وتوقيع عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات فى مجالات مُختلفة، بهدف تعزيز العلاقات المصرية اللاتينية.
وفى ختام الاجتماع أكدّ السفراء اللاتينيين تطلعهم بأن تشهد العلاقات المصرية اللاتينية مزيداً من النمو والازدهار بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعدة وزير الخارجية تناقش العلاقات الثنائية مع سفراء أمريكا اللاتينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.