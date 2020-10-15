مساعدة وزير الخارجية تناقش العلاقات الثنائية مع سفراء أمريكا اللاتينية

عقدت السفيرة الدكتورة ماهى عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اجتماعاً مع سفراء دول أمريكا اللاتينية المُعتمدين بالقاهرة، اليوم الخميس، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم تنظيمها مع السفراء اللاتينيين لمناقشة العلاقات الثنائية، وسبُل الارتقاء بها، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.





وقد تناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه فى إطار استراتيجية تطوير العلاقات المصرية اللاتينية، والتى تكللت بعقد عدة مشاورات سياسية ناجحة ومثمرة مع العديد من دول القارة اللاتينية، وهى كولومبيا والبرازيل والمكسيك، فضلاً عن فتح الأسواق اللاتينية أمام المزيد من الصادرات المصرية التى أثبتت نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، خاصةً فى المجال الزراعى.

وأشارت مساعد الوزير للشئون الأمريكية إلى وجود تقدم ملموس فى المفاوضات الخاصة بتدّشين خط طيران مباشر بين مصر والبرازيل، مُعربة عن أملها فى حلّ جميع العوائق فى هذا الصدد، لما سيكون له من مردودٍ إيجابى ملموس على دفع العلاقات المصرية - اللاتينية إلى آفاقٍ أرحب.

من جانبهم، أكد سفراء أمريكا اللاتينية على المكانة المتميزة التى تحظى بها مصر لدى الدول اللاتينية كونها الدولة المحورية فى محيطها الأفريقى والعربى وعن تطلعهم لتعزيز العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.

كما أشادوا بالجهود التى قامت بها وزارة الخارجية على مدار العام الماضى فى إطار تطوير العلاقات المصرية اللاتينية، والتى شهدت إنجازات عديدة، كان من أهمها تنشيط آلية المشاورات السياسية، وما ترتب عليها من وجود قناة دائمة للتشاور والتنسيق فى شأن الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وتوقيع عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات فى مجالات مُختلفة، بهدف تعزيز العلاقات المصرية اللاتينية.

وفى ختام الاجتماع أكدّ السفراء اللاتينيين تطلعهم بأن تشهد العلاقات المصرية اللاتينية مزيداً من النمو والازدهار بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين.