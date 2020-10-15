كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، موعد تحديد الدولة المستضيفة، للمباراة النهائية، للنسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وكتب الحساب الرسمى للكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:" لا شيء أجمل من أن تبدأ يوم الجمعة بقرعة، مصر أم المغرب؟ غدًا نتعرف على الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا!".
وكان الاتحاد الإفريقى، قد أشار فى وقت سابق، إلى أن المباراة النهائية لدورى الأبطال، سوف تقام فى مصر أو المغرب، خاصة وأن أطراف نصف نهائي المسابقة، من البلدين.
ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.
وتقام المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بين مصر والمغرب.. تعرف على موعد حسم ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.