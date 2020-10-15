بين مصر والمغرب.. تعرف على موعد حسم ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، موعد تحديد الدولة المستضيفة، للمباراة النهائية، للنسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وكتب الحساب الرسمى للكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:" لا شيء أجمل من أن تبدأ يوم الجمعة بقرعة، مصر أم المغرب؟ غدًا نتعرف على الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا!".

وكان الاتحاد الإفريقى، قد أشار فى وقت سابق، إلى أن المباراة النهائية لدورى الأبطال، سوف تقام فى مصر أو المغرب، خاصة وأن أطراف نصف نهائي المسابقة، من البلدين.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.

وتقام المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل.