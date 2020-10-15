وفاة أرملة الفريق محمد العصار

وكتب محمد قنديل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وانا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله تعالى المغفورة لها باذن الله جدتي الدكتورة صفاء العصار وان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا جدتي لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الله. نرجوا الدعاء لها بالرحمة و المغفرة و الثبات عند السؤال".
وتابع: "سيصلى على المتوفاه بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي و الدفنه في مدافن القوات المسلحة بجانب المسجد".
وشارك في الجنازة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.
وقدم السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل وفاة الفريق محمد العصار بإطلاق أسمه على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر"، وهو أحد المحاور التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ أيام بشرق القاهرة خلال افتتاحه عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
وشارك في الجنازة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.
وقدم السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل وفاة الفريق محمد العصار بإطلاق أسمه على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر"، وهو أحد المحاور التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ أيام بشرق القاهرة خلال افتتاحه عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
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