وفاة أرملة الفريق محمد العصار

توفيت الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق الراحل محمد سعيد العصار.

وكتب محمد قنديل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وانا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله تعالى المغفورة لها باذن الله جدتي الدكتورة صفاء العصار وان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا جدتي لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الله. نرجوا الدعاء لها بالرحمة و المغفرة و الثبات عند السؤال".

وتابع: "سيصلى على المتوفاه بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي و الدفنه في مدافن القوات المسلحة بجانب المسجد".

وقد توفي الفريق العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، في السابع من يوليو 2020، وقد أقيمت له جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي، تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.