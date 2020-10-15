ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكبة أجنبية بالمطار.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة تحمل جواز سفر جنسية اوروبية من أصل مصري، تهريب كميات كبيرة جدا من مستحضرات التجميل والفيتامينات ذات الماركات غالية الثمن.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية الراكبة عند خروجها من لجنة الخط الأخضر وبحوزتها 3 حقائب كبيرة وهاندباج متوسطة الحجم أقرت الراكبة عن حوزتها لملابسها ومتعلقاتها الشخصية فقط. كلف مدحت عبد الصبور مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 أسامة أحمد عبد العزيز وأحمد عبد العليم مأموري الجمرك على جهاز الفحص بالأشعة بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل كل الحقائب. وكلف الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك ، محمد جمال مأمور الجمرك بالخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود المضبوطات سالفة الذكر. وعلي الفور أمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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