انت الان تتابع تفاصيل خبر “فيديو وصور” أحمد حسن وزينب يفتتحان مطعم جديد بالمعادي وزحام شديد وإغماءات والشرطة تتدخل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - افتتح اليوم أحمد حسن وزينب مطعماً جديداً بالمعادي، وذلك عقب انتهاء تجربتهما السابقة مع اليوتيوب، بعد آخر فيديو لهما والذي تسبب في حبسهما، حيث خرجا الثنائي اليوتيوبر الشهير حسن وزينب في فيديو روعا فيه طفلتهما “إيلين”، وبسبب الفيديو تم تقديم بلاغات ضدهما للنائب وتم حبسهما بالفعل، ثم أفرجت النيابة عنهما.

أحمد حسن وزينب يفتتحان مطعم جديد بالمعادي وزحام شديد وإغماءات

وبعد الإفراج عنها، تغيرت حياتهما تماماً وقررا ترك اليوتيوب وافتتاح مطعم جديد، بل إن زينب زوجة أحمد حسن قررت ارتداء الحجاب، وأكدت في لقاء تلفزيوني لها أن القرار نابع من قناعتها وليس لزوجها دخل في ذلك.

واليوم وفي تمام الساعة الثالثة عصراً افتتح أحمد حسن وزينب مطعم جديد في المعادي، وقبل الإفتتاح دعا حسن الفانز المتواجدين عنده في صفحته بالمشاركة في الإفتتاح، كما وعد أنه سوف يقوم بتوفير فرص عمل للشباب، ويبدو من الفيديوهات التي نشرها حسن أن المطعم كبير وضخم، وسوف يوفر بالفعل العديد من فرص العمل.

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وخلال الإفتتاح اليوم حدثت حالة من الزحام الشديد، لدرجة أنه وقعت حالات إغماء بالفعل نظراً لشدة الإقبال والزحام، كما تدخلت قوات الأمن لتنظيم الأمور، وعدم حدوث أي مشاكل، والتي فسرها اليوتيوبر الشهير أحمد حسن بأنها بسبب حب الناس له، وشاهد فيديو لإفتتاح المرفق أسفل الخبر.