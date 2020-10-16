صور: بحضور وزراء وشخصيات عامة.. إقامة حفل تأبين محمد فريد خميس

وجاء على رأس الحضور، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التموين الدكتور على المصيلحى، ووزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظى جنوب سيناء وشمال سيناء والوادى الجديد ومطروح.

كما شارك أيضا فى التأبين نقيب المهندسين، ونقيب الإعلاميين، ونقيب السينمائيين، والدكتور مصطفى الفقى، وممثل شيخ الأزهر، وممثل الكنيسة المصرية.

وتوفى محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، يوم 19 سبتمبر الماضى، أثناء تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدَ صراعٍ مع المرض.