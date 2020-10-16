وفاة أرملة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق

وفيت مساء اليوم الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربي السابق. وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربى منذ 3 شهور تقريبا، وذلك بعد رحله مرض، دخل على أثرها المستشفى قبل وفاته بشهر.

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