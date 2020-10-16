أخبار مصرية

وفاة أرملة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق

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وفيت مساء اليوم الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربي السابق.

 

وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربى منذ 3 شهور تقريبا، وذلك بعد رحله مرض، دخل على أثرها المستشفى قبل وفاته بشهر.

 

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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