انت الان تتابع تفاصيل خبر “بعد غلق الباب اليوم” بيان جديد من القوى العاملة بشأن منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التحديث والتسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة المتضررة من إجراءات كورونا الأخيرة، وذلك للحصول على المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها للفئات المتضررة، على مدار الثلاثة أشهر المتقية في هذا العام، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة المتضررة من إجراءات كورونا

وجاءت هذه المنحة بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس ناشدت وزارة القوى العاملة جميع العمالة الغير منتظمة والمتضررين، بسرعة الدخول على الرابط الإلكتروني من موقع الوزارة، وتسجيل بياناتهم، وتحديث البيانات للذين سجلوا قبل ذلك، وذلك خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 15 من نفس الشهر، وتم غلق باب التسجيل اليوم، بعد انتهاء المهلة المحددة.

وبعد غلق الباب أصدرت القوى العاملة بياناً اليوم بشأن منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وأكدت الوزارة على لسان الوزير الدكتور محمد سعفان، أن عدد المتقدمين للمنحة والذين سجلوا أسماؤهم بلغ 6 مليون و22 ألف عامل، مؤكداً أنه سوف يتم تنقية الأسماء، والبدء في صرف لمنحة خلال هذا الشهر، وعلى نفس النظام السابق.

اقرأ أيضاً:

أحمد حسن وزينب يفتتحان مطعم جديد بالمعادي وزحام شديد وإغماءات

مبروك عطية يحذر “متلبسوش قمصان نوم وشورت وفانلة قدام أولادكم”

أول بيان للداخلية حول فتاة المنوفية الطبيبة المختفية بعد العثور عليها

“مش كهربا ولا غاز” أسباب وفاة عروسي الشرقية بحمام الشقة ليلة دخلتهم



كما سيتم استبعاد بعض الفئات من منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة بعد تنقية الأسماء، وتأتي الفئات المستبعدة على النحو التالي:

1- أصحاب الحيازات وكذلك الأملاك الزراعية.

الذين يتقاضون معاشات.

3- المتوفين.

4- الأطفال.

5- الذين يحصلون على منح تأمينية.