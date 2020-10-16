انت الان تتابع تفاصيل خبر “تراجع بالإصابات وزيادة بالوفيات” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول إصابات ووفيات كورونا اليوم والإجمالي يسجل 105033 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اليوم ومنذ قليل وزارة الصحة والسكان تحت رئاسة الدكتورة هالة زايد، عن التقرير اليومي لها حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم اللخميس الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك وسط حالة من التراجع في الإصابات وزيادة في حالات الوفاه مقارنةً بأعداد الأمس.

بيان وزارة الصحة اليوم حول المصابين والمتوفين بكورونا اليوم الخميس 15 أكتوبر

وجاء تقرير وزارة الصحة اليومي على النحو التالي:

أولاً| الحالات التي تعافت اليوم فقط بلغت 91 حالة جديدة بزيادة عن حالات الأمس المتعافية.

ثانياً| إجمالي الحالات التي تعافت بشكل كامل حتى اليوم سجلت 98011 حالة، وخرجت كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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ثالثاً| إصابات اليوم بكورونا وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت 118 حالة جديدة.

رابعاً| بلغت إجمالي حالات الإصابة منذ دخول الفيروس لمصر وحتى الآن نحو 105033 حالة ومن بينهم الحالات المتعافية.

خامساً| حالات الوفاه اليوم 15 أكتوبر فقط وخلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط، بلغت 11 حالات بزيادة 5 حالات عن الأمس.

سادساً| إجمالي حالات الوفاه بكوفيد 19 حتى الآن بلغت 6088 حالة، معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.