اليوم.. الأوقاف تفتتح 44 مسجدا فى 11 محافظة

وفى السويس يفتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، رفقة المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، خمسة مساجد، فى إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله وعمارتها.
ومن المقرر افتتاح مسجدين فى الإسكندرية مسجدين، وخمسة آخرين فى كل من أسوان والمنوفية، فيما سيتم افتتاح سبعة مساجد فى الجيزة ومثلهم فى أسيوط، بالإضافة إلى ستة فى الدقهلية
وسيجرى افتتاح مسجد واحد فى كل من القليوبية وبنى سويف، وثلاثة آخرين فى قنا، فيما ستفتتح أوقاف شمال سيناء مسجدين بالمحافظة.
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