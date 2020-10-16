تسكين 2470 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية فى الإسكندرية

أعلن الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية ستستقبل هذا العام 2470 طالبا وطالبة بالمدينة الجامعية طلبة بسموحة، والمدينة الجامعية طلبة بسابا باشا، وسموحة طالبات، وطالبات بالشاطبى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن الأماكن التى سيتم توافرها عن تخلف بعض الطلاب عن التسكين، وقبول دفعة جديدة من الطلاب.





وقال جابر إن مجلس جامعة الإسكندرية وافق فى جلسته الماضية على عدم زيادة قيمة المصروفات فى المدن الجامعية، وتنفيذ سياسة الوزارة فى تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى التجمعات بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن قواعد قبول الطلاب هذا العام استندت على عدة معايير منها التفوق بالنسبة للطلاب القدامى، والمجموع الاعلى بالنسبة للطلاب المستجدين، بالإضافة إلى البعد الإنسانى مع الحالات التى ستقرها اللجنة المختصة، وطلاب المحافظات النائية ماعدا الراسبين. وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تدريب وتوعية العاملين بالمدن على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة بالتنسيق مع الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.

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