أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزاراء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إلغاء قرار الركوب المجانى والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، عارٍ تماما من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجانى والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، مُشددةً على أنه تم بالفعل التصديق على القرار وتعميم تطبيقه على كافة مواصلات النقل العام، حيث يتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، بموجب بطاقة الرقم القومى، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين. وفى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى مادته الـ 97 على تخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وكذلك تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجانى بالمواصلات العامة لكبار السن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.