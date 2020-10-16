الحكومة: لا رسوم دخول امتحانات للطلاب الراسبين

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفنى خلال العام الدراسى الجديد 2020-2021، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجانى دون فرض أى رسوم على الطلاب سواء الجُدد أو الراسبين الباقين بذات المستوى، وذلك حرصاً من الدولة على عدم تحميل أولياء الأمور أى أعباء مالية إضافية، وإتاحة فرص التعليم المجانى لكافة الطلاب. وفى سياق متصل، تم تحديد أيام الحضور بالمدارس بناء على الكثافات فى المدارس، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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