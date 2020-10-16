الإنتاج الحربى: تأسيس شركة لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "جرين تيك إيجيبت" وشركة "أوك القابضة" بهدف تأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.





وأوضح الوزير مرسى أن هذا البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون القائم مع شركة "جرين تك إيجيبت" فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى 17 يوليو 2020 بهدف تطوير عدة مصانع لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية المكونة من النفايات البلدية الصلبة، وذلك من خلال إنشاء شركة لتحويل النفايات إلى مصدر لتوليد الطاقة الكهربية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا البروتوكول يساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول مستدامة وفورية فى معالجة النفايات من خلال الشركة كوسيلة لتطوير أسلوب معالجة النفايات البلدية الصلبة والتلوث فى مصر، وهو ما يأتى فى إطار سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

وأوضح المهندس روبرت فالك، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة "جرين تيك إيجيبت" أن خطوة تأسيس شركة مساهمة بالتعاون مع الإنتاج الحربى يأتى فى إطار التعاون المثمر فيما بيننا لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة، مؤكدا أن الهدف هو إقامة وتشغيل مصانع فى مواقع إستراتيجية فى جمهورية مصر العربية والتى ستعالج النفايات البلدية الصلبة إضافة إلى النفايات الأخرى الأولية وتحويلها إلى طاقة كهربية ، مما سيزيد من القيمة المضافة من المخلفات.



وأعرب جاريث أر. براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة أوك القابضة، أن شركته ستقوم بالتمويل المالى لتأسيس الشركة المزمع تأسيسها وإستيراد المعدات والآلات وخطوط الإنتاج طبقاُ للمواصفات العالمية والتى تواكب التطور التكنولوجى بالتعاون مع شركة "جرين تيك إيجيبت"، مضيفا أن هذه الشركة ستحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة وذات بعد قومى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة فى توليد الطاقة الكهربية من خلال تدوير المخلفات البلدية الصلبة بطرق تكنولوجية حديثة.

وأوضح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر، أن هذا البروتوكول يأتى ضمن أهداف الوزارة لتحقيق أقصى أداء يتناسب مع دورها وأهدافها ضمن مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالمنظومة الجديدة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بهذا المشروع.