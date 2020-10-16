اتحاد الكرة يخاطب "كاف" رسمياً لتأجيل تحديد رباعي أفريقيا حتى 30 أكتوبر

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضى، نظراً لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.

ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانس في بطولة أبطال الدوري الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفدرالية.

وبما أن النادى الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك في أبطال الدورى، بينما يتنافس على المركز الثانى بيراميدز والزمالك، فيما يتنافس على المركز الرابع فريقا المقاولون وسموحة.

ولأن المنافسة على المركز الثانى لن تحسم إلا فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، كما أن هناك احتمالاً لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضاً، إن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر المقاصة مع سموحة، فقد قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية حتى نهاية أكتوبر بدلاً من 20 من الشهر ذاته.

ويأتى طلب الاتحاد المصرى فى ظل احتمال انتظار كاف حتى نهاية بطولة أبطال الدورى يوم 6 نوفمبر المقبل لاحتمال فوز الزمالك بها، وهو أمر حال حدوثه سيتمكن معه من المشاركة فى البطولة حتى لو جاء ترتيبه فى الدوري بعد المركزين الأول والثانى.