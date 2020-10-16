في يوم الأغذية العالمي.. 690 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول الاحتفال بيوم الأغذية العالمي .

وأوضح الانفوجراف أن شعار يوم الأغذية العالمي هذه العام "معا ننمو ونتغدى ونحافظ على الاستدامة .

وأشار إلى أن هناك ٦٩٠ مليون شخص حول العام يعانون من الجوع ، موضحا أنه من المتوقع أن يصل عدد المتضررين من الجوع 840 مليون شخص بحلول ٢٠٣٠.

وقال المركز إنه تزامن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العام مع مرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة؛ حيث يستهدف هذا الاحتفال زيادة الوعي بمعاناة الجياع حول العالم وفي ظروف استثنائية سببها تفشي فيروس كورونا؛ والتي يُتوقع بسببها أن يُضاف من 83-132 مليون شخص لمن يعانون من نقص الغذاء حول العالم في 2020.

وأضاف أنه في الوقت نفسه الذي قُدرت فيه نسبة الفقد من الغذاء عالميًا بما يقرب من 14% بقيمة مالية قُدرت بنحو 400 مليار دولار أمريكي ما بين مرحلتي الحصاد والتوزيع.

وأوضح أنه تعتبر معالجة مشكلة فقد الأغذية وهدرها من الأهداف الفرعية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وعنصر رئيس في تحدي القضاء على الجوع، وفي هذا الصدد نفرق بين مفهومي " فقد الغذاء" والذي يُقصد به الغذاء المفقود، أو الذي يفسد قبل أن يصل إلى شكل المنتج النهائي، أو قبل أن يصل إلى مرحلة البيع والاستهلاك، ومفهوم " هدر الغذاء" وهو الغذاء الذي لا يتم استهلاكه، لأنه يُترك ليفسد أو يتم التخلص منه من قِبل تجار التجزئة.