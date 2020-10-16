انتظروا موعد الصرف.. ماذا قالت القوى العاملة عن تطورات منحة العمالة غير المنتظمة ؟

انتهي فى الثانية عشر ظهرا أمس الخميس الموعد النهائي لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول علي المرحلة الرابعة من المنحة الرئاسية المقدرة بـ 500 جنيه.

وبحسب وزير القوى العاملة محمد سعفان، فأن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد علي البوابة الالكترونية لموقع وزارة القوي العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء وصل إلي 6 ملايين و22 ألف عامل وذلك على مدى 6 أيام.

وأعلن سعفان أنه سيتم علي الفور تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها وذلك عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وقال وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ 3 دفعات الأولي بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المراحل الثلاثة الأولي من المنحة الرئاسة أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف الثلاث الأولي التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.