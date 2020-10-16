الحكومة: لا صحة لإطلاق روابط جديدة للتسجيل فى منحة دعم العمالة غير المنتظمة

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكترونى جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أى روابط إلكترونية جديدة خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل إغلاق باب التسجيل والتحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسية لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، مُشيرةً إلى أن عدد الذين قاموا بتحديث بياناتهم تمهيداً لتدقيقها بلغ 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام. وفى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل فى ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المنحة نحو 1.6 مليون مواطن، وقد وصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل بدءاً من يوم 8 وحتى يوم 15 أكتوبر كحد أقصى، حيث يمكن التسجيل وتحديث البيانات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ومن ثم الضغط على زر "التقديم"، فضلاً عن كتابة البيانات "الخاصة بالمتقدم للحصول على المنحة" تشمل (الاسم رباعى- الرقم القومي- رقم المحمول- المؤهل الدراسى)، وكذلك كتابة الحالة الحالية للعمل "مستمرة أم متوقفة"، ثم كتابة اسم المحافظة المقيم بها العامل، وأخيراً الضغط على زر"إرسال" الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

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