التموين: شحنات دقيق الخبز المدعم آمنة تماما

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام شحنات دقيق فاسدة فى إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن كل شحنات الدقيق التى يتم صرفها لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماما، ومطابقة لكل مواصفات ومعايير الجودة، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أى تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى سياق متصل، فإن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفى حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 7 شهور، إذ يتم صرف حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية بشكل منتظم، مع تشكيل لجان دورية للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.
وناشدت "التموين" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
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