مجلس الوزراء: الدراجات الهوائية معفاة من الضرائب

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى ضرائب على الدراجات الهوائية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، موضحةً أن جميع الدراجات الهوائية بكافة أنواعها مُعفاة من أى ضرائب، مشددةً على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف تضليل الرأى العام.

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