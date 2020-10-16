التعليم العالى: لا تراجع عن تطبيق النظام الهجين فى العام الجامعى الجديد

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول التراجع عن تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات خلال العام الجامعى الجديد، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" خلال العام الجامعى الجديد، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء فى تطبيق نظام التعليم الهجين بكل الجامعات على مستوى الجمهورية، إذ يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لتحديد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناءً على خطتها الاستيعابية، وذلك فى إطار الحرص على تقليل الكثافة الطلابية وضمان حسن سير العملية التعليمية فى ظل أزمة كورونا.

ويهدف نظام "التعليم الهجين" إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسى، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.



كما تتضمن خطة تطبيق نظام "التعليم الهجين" 3 محاور، وهى "التعلم – التقييم - الأنشطة – الخدمات"، إذ سيتم تقسيم الطلبة فى مرحلة "التعليم" إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكترونى، وكذلك إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومى للتعليم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا، والذى يحتوى على أكثر من 700 مقرر إلكترونى، فضلا عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الإلكترونية، وإعداد المحاضرات مع تسجيل صوتى لشرح المحاضرات استعداداً لرفعه للطلاب على المنصة الإلكترونية لإدارة المحتوى التعليمى "LCMS" فى الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسى للمقرر.

وناشدت "التعليم العالى" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "portal.mohesr.gov.eg".