عاجل.. التعليم العالى: الدراسة غدا ولا تأجيل

أعلن المركز الإعلامى لمجسل الوزراء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2020/2021، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2020/2021، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية فى موعدها المُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، والمُقرر أن يبدأ السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار الحرص على صحة وسلامة طلاب الجامعات. وفى سياق متصل، تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعاً تنتهى فى الخميس الموافق 21 يناير2021، على أن تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول فى الفترة من السبت الموافق 23 يناير2021 حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى فى الفترة من السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى الخميس الموافق 18 فبراير2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى السبت الموافق 20 فبراير 2021، وتستمر لمدة 16 أسبوعاً تنتهى فى الخميس الموافق 10 يوليو 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو، ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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