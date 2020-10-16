نبيلة مكرم: نهتم بتنمية الشباب بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة أن السفيرة نبيلة مكرم وجهت بالبدء فى تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب الحرفى للشباب لتوفير البدائل الآمنة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلكً استمرارا لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".
وأعلنت وزيرة الهجرة انطلاق فعاليات التدريب بمحافظة الغربية طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبالتعاون بين مؤسسة "مهنة ومستقبل" للتنمية.
ومن جانبه، أوضح اللواء هنرى إميل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الهجرة غير الشرعية، أن التدريب الحرفى يشتمل على صناعة المشغولات الجلدية، ومجالات السياحة والفندقة لـ 900 شاب وفتاة من المستهدفين فى حملة "مراكب النجاة".
وأوضح هنرى أن خطة العمل والتدريب تشتمل على تقسيم الشباب إلى فرق تدريبية على مختلف التخصصات، إذ تم تدريب 300 شاب وفتاة على مجال السياحة والفندقة، و600 شاب وفتاة على صناعة المشغولات الجلدية.
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