التعليم العالى: لا صحة لفرض رسوم على دخول الجامعات

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أى قرارات بفرض رسوم عند الدخول للجامعات، مُوضحةً أن عملية الدخول لأى جامعة على مستوى الجمهورية تتم بشكل طبيعى دون فرض أى رسوم على الطلاب، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف تضليل الطلاب.

وفى إطار الاستعداد للعام الجامعى الجديد فى ظل أزمة كورونا، تم وضع خطط التعليم الهجين بالجامعات المصرية، حيث تقوم كل جامعة بتوفير كافة السبل لتسهيل العملية التعليمية على الأساتذة والطلاب فى ظل أزمة كورونا، حيث يرتكز" التعليم الهجين" على تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً.

فضلاً عن تعقيم وتطهير المعامل، كما يتم التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكترونى، وكذلك وضع آليات مرنة للجامعات، فى حين يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم جميع أنواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمى، والتقنى، والإرشاد الأكاديمى.