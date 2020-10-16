إنفوجراف.. خطوات الكشف فى المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة

فحصت وزارة الصحة والسكان، ما يقرب من 10 ملايين و10 آلاف و848 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى" تحت شعار "100 مليون صحة".





وفى الإنفوجراف التالى، يرصد موقع "دوت الخليج" خطوات الكشف فى المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع فى الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

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