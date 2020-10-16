أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى حتى أبريل 2021، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى حتى أبريل 2021، مُشددةً على أنه قد تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيرا على المواطنين، مُناشدةً مالكى المركبات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية والتى تم مد العمل بها حتى الساعة الثامنة مساءً، لتركيب الملصق الإلكترونى فقط. كما تم إتاحة استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكترونى 21 نوفمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.