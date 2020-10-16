انطلاق العام الدراسى الجديد بالجامعات غدا وانتهاء التيرم الأول 21 يناير

تنطلق، غدا السبت، الدراسة بالجامعات المصرية وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، حيث تستقبل الجامعات الطلاب على أن يتم تطبيق منظومة التعليم الهجين خلال العام الدراسى الجديد والتى تمزج بين التعليم المباشر والتعليم أون لاين.

واستعدت الجامعات للعام الدراسى الجديد بتدشين عدد من المنصات الإلكترونية لتطبيق منظومة التعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية إلكترونيا عليها.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نفى تأجيل الدراسة فى الجامعات المصرية، مؤكدا: "لا يوجد تأجيل للجامعات ومعادنا يوم 17 أكتوبر.. ولا يوجد رسوم دخول للحرم الجامعى".

وكان المجلس الأعلى للجامعات أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كما وافق المجلس على مقترح تطبيق التعليم الهجين، والذى يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وتحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالأضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسى، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.