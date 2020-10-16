إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة بموقع التنسيق الإلكترونى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، عن الانتهاء من نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية واتاحتها على موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية.

وقال السيد عطا فى تصريح لـ" دوت الخليج" إنه سيتم الإعلان عن تقليل الاغتراب وتسجيل المستنفدين لطلاب الشهادات المعادلة لاحقا ، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق سيعلن نتائج الدبلومة الأمريكية وترشيحات الطلاب للجامعات لاحقا.

وتنطلق غدا السبت الدراسة بالجامعات المصرية وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، حيث تستقبل الجامعات الطلاب على أن يتم تطبيق منظومة التعليم الهجين خلال العام الدراسى الجديد والتي تمزج بين التعليم المباشر والتعليم الأون لاين.

واستعدت الجامعات للعام الدراسى الجديد بتدشين عدد من المنصات الالكترونية لتطبيق منظومة التعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية الكترونيا عليها.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نفى تأجيل الدراسة في الجامعات المصرية، مؤكدا: "لا يوجد تأجيل للجامعات ومعادنا يوم 17 أكتوبر.. ولا يوجد رسوم دخول للحرم الجامعى".