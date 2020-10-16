مباراة الأهلي والوداد.. موسيماني يضع خطة وتشكيل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

اعتمد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بعد التشاور مع جهازه المعاون الخطة التي سيلعب بها في مواجهة الوداد المغربي، المقرر اقامتها غداً على ملعب محمد الخامس، والتي تأتي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

واستقر موسيماني على اللعب بطريقة 4/3/2/1، من خلال الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة، وأمامه رباعي الدفاع أحمد فتحي وأيمن أشرف العائد من الإصابة وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول.

ويرغب موسيماني في اللعب بـ3 دفندرات في وسط الملعب وهم المالي اليو ديانج، عمرو السولية وحمدي فتحي على أن يلعب أمامهما الثنائي حسين الشحات والنيجري جونيور أجاي ويقود السنغالي اليود يانج الهجوم، بعد تفضيله على مروان محسن بسبب عامل السرعة.

وحذر موسيماني مدافعي الأهلي من خطورة رباعي هجوم الوداد وليد الكرتي وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادي كاسينجو، مطالباً لاعبي الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمي الفريق المغربي قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.