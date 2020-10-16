جمارك مطار القاهرة تضبط كمية كبيرة من الأدوية مهربة مع راكب.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية غالية الثمن بحوزت راكب قادم من الممكلة العربية السعودية وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة مصر للطيران القادمة من الممكلة العربية السعودية، اشتبه عماد محروس رئيس اللجنة الجمركية، في راكب أثناء خروجه من اللجنة وأقر انه لا يحمل ما يجب الإقرار عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.
وأضافت المصادر أن طاهر مكي مدير الحركة كلف محمد جمعة مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي 316 عبوة دوائية حاول تهريبها بين طيات ملابسه بأحد الحقائب.
أمر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي عبد الصادق مغاوري مدير إدارة الجمرك بالصالة الموسمية.
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