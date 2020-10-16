تعاون العربية للتصنيع و حسن علام للإنشاءات في تنفيذ المشروعات بمصر وخارجها

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جاء هذا خلال توقيع عقد التعاون بين العربية للتصنيع وشركة حسن علام للإنشاءات إحدي شركات مجموعة حسن علام القابضة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات شركة حسن علام القابضة في مجال تنفيذ المشروعات العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر والدول العربية ،موضحا أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات القومية، بالإستفادة من مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة التي تنتج بمصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنه أتفق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية مثل مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي, مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه , أشاد المهندس "حسن علام" الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع ، مثمنًا دور العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية و الإقتصادية التنموية،لافتا إلي خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.