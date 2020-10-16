زاهى حواس: عرض أوبرا توت عنخ آمون مارس المقبل

وأضاف حواس - خلال كلمة ألقاها بندوة عقدت فى نادى ليونز ايليت - إن مصر بها 124 هرمًا أعظمها هرم الملك خوفو الذى تشير جميع الأدلة لمصريته، مؤكدا أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر هو سبب براعتهم فى جميع المجالات وخاصة بناء الأهرامات التى كانت المشروع القومى للمصريين والمكان الذى يحكم منه الملوك مصر.

ونفى حواس، وجود الزئبق الأحمر فى المقابر الذى يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، موضحا أنه تم اكتشاف 30٪ فقط من آثار مصر وأن النسبة الباقية ما زالت أسرارها كامنة فى باطن الأرض.

وأكد عالم الآثار المصرية، أنه حتى عام 1983 كان يتم خروج الآثار المصرية من مصر بشكل قانونى حيث كان من المسموح للبعثات الأثرية الحصول على نصف ما تكتشفه ولكن بعد ذلك نشطت عمليات التهريب غير القانونية، ولذلك الآثار المصرية فى كل مكان فى العالم، قائلا: "إنه بصدد تجهيز فريق من المثقفين للمطالبة برجوع رأس نفرتيتى لمصر".

وأطلع حواس، الحضور على حقيقة "لعنة الفراعنة"، وهى لو أن مكانًا به مومياوات مغلقا لفترة طويلة تصل لآلاف السنين عند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية ما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة التى يرجع إليها البعض أى مكروه يحدث للمنقبين عن الآثار بعد التنقيب.