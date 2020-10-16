شيماء عليبة: لولا الشرطة لما استطعنا الحياة فى أمان

وأضافت عليبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "مصر كلها سمعت قصة 9 أبطال من أبناء وأخوات شهداء الشرطة، كان عندهم إصرار ياخدوا حق الشهيد ويكملوا المسيرة بعدهم".

وتابعت مرشحة قائمة نداء مصر: "إحنا فخورين بكم وبشكر كل أم وكل أب كان عندهم الشجاعة يقدموا ولادهم لكلية الشرطة والكليات العسكرية وهم عارفين إنهم رايحين وممكن مايرجعوش، مصر بتكبر وكل ما بتكبر أعداءها بتكتر وأهدافهم بتكبر وعندهم خطط ممنهجة عشان يهدوا بيها مصر وربنا ورئيسنا وجيشنا وشرطتنا مش هيسمحوا بده أبدا".

ووجهت رسالة للمصريين قائلة: "لولا الأمن والأمان مكناش هنعرف نشتغل ولا نستثمر ولا ننام، كل واحد فينا عنده دور لازم يعمله عشان نحافظ ونستثمر مجهود أولادنا الشهداء اللى ضحوا بنفسهم عشان إحنا نعيش، الرئيس مش هيعمل كل حاجة لوحده وفى كل مرة بينزل تدريبات كليات الشرطة والكليات العسكرية وحفلات تخرجهم بنشوفه أب حقيقى لهم ولكل المصريين، لم شملنا وحد كلمتنا".