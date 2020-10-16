جامعة القاهرة: تسكين الطلاب المغتربين غدا.. والتغذية مجانا لغير القادرين

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، أن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، بعمليات تعقيم موسعة، والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية هذا العام، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التى تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر تقليل أعداد الطلبة فى الغرفة الواحدة، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجى ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.
ووجه الدكتور محمد الخشت، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب، كما وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منها الطلاب حسب رغبتهم، مشيرًا إلى أن التغذية ستكون مجانية لغير القادرين.
جدير بالذكر أن مدن جامعة القاهرة، شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية خطة تطوير شاملة لتجديدها ورفع كفاءتها على جميع الأصعدة ضمن خطة الجامعة فى تطوير البنية الأساسية لها.
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